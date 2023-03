Nghệ An: Năm học 2023 - 2024 dự báo tăng 26.000 học sinh

(Baonghean.vn) - Chiều 24/3, tại huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2/2023 cụm số 3.

(Baonghean.vn) - Kể từ tháng 3/2023, người tham gia hiến máu ở Nghệ An sẽ được tư vấn và có quyền lựa chọn món quà “Gói xét nghiệm quà tặng” hoặc món quà mang tính chất lưu niệm “truyền thống” như gấu bông, bộ tách trà, ô che mưa... Gói xét nghiệm quà tặng mang lại lợi ích rất thiết thực.

Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đang dần trẻ hóa. Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế chưa biết mức chi trả khi không may phát hiện căn bệnh này.

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á - 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định triệu tập 8 cầu thủ của U17 Sông Lam Nghệ An vào Đội tuyển U17 Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Công trình là sự gửi gắm tình cảm, sự tin yêu, kỳ vọng của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành đối với người dân và các em học sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Các sản phẩm áo đấu của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An những mùa giải gần đây luôn tạo nên những điểm nhấn cực kỳ ấn tượng cho người hâm mộ. Mới đây, chiếc áo đấu SLNA mùa giải 2023 đã chính thức lên kệ tại thị trường Vương quốc Anh.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ, triệu tập 17 đối tượng liên quan.