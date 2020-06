Nghệ An: Ngày đầu tiên, camera phạt nguội phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Đội xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày đầu đưa hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, qua đó đã phát hiện 310 trường hợp vi phạm.