Nghệ An: Nhiều ngư dân, tiểu thương ở cảng cá thờ ơ với khẩu trang

Điều đáng nói, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách xuất hiện khá nhiều. Ảnh: Quang An

Là cảng cá lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu, thời điểm tàu thuyền về (thường từ 10 giờ - 12 giờ trưa mỗi ngày), Lạch Vạn luôn trong tình trạng chen chúc, tấp nập, lúc cao điểm có đến vài ngàn người. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Tình trạng tập trung đông người tại cảng cá là điều khó tránh khỏi, do đó, địa phương đã chỉ đạo BQL cảng cá thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh, cử lực lượng ra nhắc nhở, đề nghị người dân không chen lấn, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh: Quang An