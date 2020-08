Nghệ An: Nhiều nơi gặp khó khi trưng dụng cơ sở vật chất cho công tác cách ly

(Baonghean.vn) - Nhiều địa phương ở Nghệ An hiện nay đang gặp khó khi trưng dụng nhà văn hóa, hay trường mầm non để cách ly công dân về từ vùng dịch. Trạm y tế không đủ chỗ, buộc phải trưng dụng trường mầm non, trong khi ngày tựu trường đã cận kề.