Thời sự Nghệ An nỗ lực nâng cao chỉ số PCI Nghệ An đang đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Để đạt được mục tiêu, trước hết cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của các sở, ban, ngành cùng UBND cấp huyện, xã trong thực thi nhiệm vụ.

Thanh Lê • 31/08/2024

Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ số PCI đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế, từ năm 2012, Nghệ An đã sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số PCI với nhiều giải pháp đồng bộ.

Đồ họa: H.Q

Giai đoạn 2019 - 2022, tỉnh Nghệ An luôn giữ các thứ hạng cao, đứng tốp đầu khu vực Bắc Trung Bộ và nằm trong tốp 30 tỉnh dẫn đầu trong xếp hạng chỉ số PCI toàn quốc (năm 2022 đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố, với tổng điểm 66,6). Cho đến năm 2023, Chỉ số PCI của Nghệ An đạt 65,72 điểm, so với năm 2022 giảm 0,88 điểm...

Kết quả đó phần nào cho thấy tỉnh đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; vẫn còn những rào cản, những điểm nghẽn, bất cập trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ khiến cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Sản xuất tại Nhà máy may Minh Anh Kim Liên. Ảnh: PV

Qua trao đổi, ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty May Minh Anh cho rằng: Bên cạnh những thay đổi tích cực trong cải cách thủ tục hành chính từ tỉnh đến cơ sở, nhiều doanh nghiệp cho biết, thủ tục giấy tờ vẫn còn phức tạp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính không được rút ngắn như kỳ vọng. Để cải thiện được thực chất năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đem đến hài lòng cho doanh nghiệp, cần sự quyết tâm, tinh thần năng động, cầu thị, lắng nghe và hành động của các cấp chính quyền địa phương.

“ Để cải thiện được thực chất năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đem đến hài lòng cho doanh nghiệp, cần sự quyết tâm, tinh thần năng động, cầu thị, lắng nghe và hành động của các cấp chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty May Minh Anh

Sau khi kết quả PCI được công bố, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2023 và giải pháp cải thiện Chỉ số PCI những năm tiếp theo. Trong đó, đã đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng cho từng chỉ số thành phần. UBND tỉnh cũng phân công cho từng sở, ban, ngành phụ trách, chịu trách nhiệm thực hiện.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm; tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”; Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025...; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: PV

‎Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương phân tích từng chỉ số thành phần PCI năm 2023, đánh giá kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chỉ số PCI của tỉnh Nghệ An năm 2023 giảm so với năm trước, cho thấy tốc độ cải thiện còn chậm, một số chỉ số thành phần PCI xếp thứ bậc thấp cần lưu ý như: Chi phí không chính thức, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, các ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp tại các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: PV

Căn cứ vào nhiệm vụ giải pháp nâng cao thứ hạng của 10 chỉ số thành phần PCI, tiếp tục tham mưu các hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đảm bảo đúng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững được tỉnh xác định là 1 trong 3 mũi đột phá phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện chỉ số PCI không đơn giản là cải thiện thứ bậc để so sánh với các địa phương khác, mà chúng ta cần nhìn vào thực tế, xem cải thiện chỉ số PCI là mục tiêu và động cơ để tỉnh Nghệ An thay đổi, tiến bộ hơn vì sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

“ Chúng ta cần nhìn vào thực tế, xem cải thiện chỉ số PCI là mục tiêu và động cơ để tỉnh Nghệ An thay đổi, tiến bộ hơn vì sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Công khai các thủ tục hành chính bằng QR Code tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Phúc

Để làm được điều đó, đòi hỏi phải phát huy tốt nhất vai trò và mối quan hệ tương tác, đồng hành giữa chính quyền với VCCI, các Hội doanh nghiệp - Cộng đồng doanh nghiệp. Ngành nào phụ trách mảng nào, lĩnh vực nào phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho lĩnh vực ấy, đặc biệt là những lĩnh vực đang có chỉ số thấp. Các cấp, các ngành phải coi nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên và cả chính các doanh nghiệp và người dân.