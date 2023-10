Nghệ An nửa nhiệm kỳ vững vàng vượt khó đi lên, xác lập nhiều mốc phát triển mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT NGHIÊM TÚC, ĐỒNG BỘ

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Tính đến ngày 4/10/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 13 nghị quyết, 24 chỉ thị, 12 quy chế, 24 quy định, 335 kết luận, 201 kế hoạch, 2.240 công văn và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vừa tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Tờ trình báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ (21/21 nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 5/6 nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII hoàn thành)...

Do vậy, tạo được sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược, đó là: phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Do đó, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, song Nghệ An đạt được nhiều kết quả rất rõ rệt, tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đến nay, qua đánh giá, đến giữa nhiệm kỳ có 17/21 chỉ tiêu đạt và có khả năng vượt; trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với 5 nhóm chỉ tiêu đề ra, gồm 14 chỉ tiêu cụ thể đã có 5 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu dự báo sẽ đạt cuối kỳ.

Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, nửa nhiệm kỳ qua, Nghệ An có nhiều khởi sắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,2%; năm 2022 tăng 9,08%; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%.

Quy mô GRDP ngày càng mở rộng, năm 2022 đạt gần 176.000 tỷ đồng, gấp 1,21 lần năm 2020, xếp thứ 10/63 địa phương; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,34 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng phi nông nghiệp. Tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản giảm từ 24,54% năm 2020 xuống 23,01% năm 2022; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng từ 27,48% năm 2020 lên 30,35% năm 2022; khu vực dịch vụ giảm từ 42,9% năm 2020 xuống 41,86% năm 2022.

Nghệ An là điểm sáng trong thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài, năm 2022 đứng 10/63 tỉnh, thành cả nước, 9 tháng đầu năm 2023, dòng vốn ngoại vào tỉnh đạt hơn 1,272 tỷ USD, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tại cuộc làm việc, thảo luận về nội dung này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao các nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao “5 sẵn sàng” cho thu hút đầu tư của tỉnh.

Đặc biệt, theo đồng chí, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã làm thay đổi lớn tinh thần, thái độ phục vụ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, người dân; phương châm giải quyết “nhanh, đúng, hiệu quả”, chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp, giải quyết” của chính quyền được ủng hộ; gắn với đó là sự linh hoạt của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đánh giá cao công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề ý nghĩa, đặc biệt là dành cho các địa phương để phát triển; công tác dân vận nói chung, trong đó có dân vận chính quyền được thực hiện hiệu quả, để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Đây cũng là những nội dung mà báo cáo cần đánh giá rõ nét hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Trong công tác cải cách hành chính, sự tham gia lãnh đạo của cấp ủy đã tạo được chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức. Vừa qua, đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh cho biết: Nghệ An là 1 trong 2 địa phương có mô hình Ban Chỉ đạo cải cách hành do Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận về giải pháp đối với những nội dung, chỉ tiêu còn khó khăn như phát triển đảng viên; công tác đào tạo cán bộ;…

PHÁT HUY TINH THẦN QUYẾT TÂM, QUYẾT LIỆT, CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM, LINH HOẠT

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, về phần bối cảnh thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, cần có thêm số liệu để minh chứng khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết như: Đại dịch Covid-19, biến động, tác động suy thoái kinh tế thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị làm rõ thêm điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đó là tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đeo bám, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, linh hoạt; thể hiện sự thống nhất, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh

“Đây là một trong những điểm cần đúc rút một cách nghiêm túc và phải phát huy trong nửa nhiệm kỳ còn lại”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Đối với công tác thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cần bổ sung thêm thuận lợi do Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng.

Một góc trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, bối cảnh, nhiệm vụ trong nửa còn lại của nhiệm kỳ, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh không được thỏa mãn với những kết quả đạt được, đặc biệt là thu hút FDI;… mà cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện cao nhất. Đặc biệt là cần tích cực, nỗ lực phấn đấu, tập trung cao độ đối với 7/35 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội dự báo khó khăn khi thực hiện.