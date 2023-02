Nghệ An: Phân bổ hơn 100 tỷ đồng đầu tư Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, giai đoạn 2

Theo đó, từ nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ được bố trí 101,094 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới các hạng mục gồm: Khối nhà hiệu bộ cao 3 đến 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 465 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.775,5 m2.

Khối nhà ăn cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 744m2. Khối nhà ký túc xá học sinh cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.129 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.516 m2 và các hạng mục khác gồm: San nền; hệ thống đường dây, trạm biến áp; bể nước ngầm; tường rào; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; các thiết bị và hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2018-2021, tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1) tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1) là 95 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ODA 80 tỷ đồng từ nguồn vốn do ADB tài trợ thuộc “Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2" và nguồn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện cơ bản hoàn thành quy mô dự án giai đoạn 1 gồm 5 đơn nguyên, trong đó, có 3 đơn nguyên là dãy nhà 5 tầng, 2 đơn nguyên là nhà 4 tầng, gồm: Khối phòng học, phòng chức năng, thư viện, do đó, chưa đảm bảo cơ sở vật chất để học sinh và giáo viên của trường có thể dạy và học tập trung.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được thành lập năm 1974, có truyền thống dạy tốt, học tốt, đào tạo cho Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung nhiều người con ưu tú, phục vụ cho cách mạng, công cuộc kiến thiết, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước; là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước về đào tạo học sinh giỏi quốc gia, châu lục và quốc tế.

Với vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục chất lượng cao của tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ nói chung, ngày 12/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 827/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành trường trọng điểm chất lượng cao” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Do đó, việc thực hiện Dự án Xây dựng mới Trường THPT Phan Bội Châu là thực sự cần thiết và phù hợp nhằm hoàn thiện đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Từ đó, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.