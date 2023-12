Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 5,5 triệu lượt khách du lịch có lưu trú trong năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Năm 2023, ngành Du lịch đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những kết quả khả quan. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch tiếp tục được hoàn thiện và được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn tỉnh hiện có 902 cơ sở lưu trú, với hơn 21.950 phòng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 22 khách sạn 3 sao, hơn 20 khách sạn 1 - 2 sao.

Toàn tỉnh hiện có 68 đơn vị kinh doanh lữ hành và chi nhánh đặt tại Nghệ An, trong đó có 39 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và chi nhánh, 29 công ty lữ hành nội địa. Có 341 hướng dẫn viên, trong đó có 105 hướng dẫn viên quốc tế, 176 hướng dẫn viên nội địa, 60 hướng dẫn viên tại điểm.

Năm 2023, Sở đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và các địa phương trọng điểm về du lịch trên cả nước.

Rất đông khách du lịch về bãi biển Cửa Lò "giải nhiệt" mùa hè 2023. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Tổng lượt khách lưu trú đạt 5,28 triệu lượt (bằng 120% so với năm 2022), trong đó khách quốc tế 77.500 lượt (bằng 231% so với năm 2022); doanh thu du lịch dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng (bằng 139% so với năm 2022).

Trong năm 2024, ngành Du lịch xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, lợi thế về du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút tăng lượng khách và mức chi tiêu của khách du lịch.

Phấn đấu năm 2024, tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5,5 triệu (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Người dân về với quê Bác (Nam Đàn). Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Du lịch trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024, đó là thực hiện các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn. Đẩy nhanh tiến độ dự án "Phát triển hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2" - Tiểu dự án Nghệ An do ADB tài trợ vốn vay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua cho phòng Kế hoạch - Tài nguyên, Sở Du lịch. Ảnh: Công Kiên

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch nhằm khai thác có hiệu quả thị trường khách nội địa, quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước nhằm gắn Nghệ An vào chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng để thu hút khách và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Nghệ An.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã công bố Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.