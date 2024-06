Kinh tế

Nghệ An phấn đấu năm 2030, 65% dân số nông thôn được dùng nước sạch

Nhằm đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2025-2029, ngày 28/6/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 499 đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn.