Nghệ An phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

(Baonghean.vn) - Việc phát động Tháng hành động Vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích ở trẻ.

Sáng 30/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em và tổ chức ký cam kết thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ em năm 2023.

Phát biểu khai mạc lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 888.489 trẻ em (chiếm 25% dân số), trong đó có 12.289 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; gần 110.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khác.

Với tinh thần "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em", những năm qua, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng để tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong điều kiện tốt nhất có thể cho mọi trẻ em phát triển ngày một tốt hơn.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở một số địa phương, nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế; kiến thức kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em của một bộ phận gia đình chưa đầy đủ. Tình hình trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông và cả vấn đề mất an toàn trên môi trường mạng đang diễn biến phức tạp; hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh tật nguy hiểm khác đang rất cần sự quan tâm, chung tay góp sức của cộng đồng.

Đặc biệt, việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em chưa được gia đình, nhà trường và xã hội phát huy và quan tâm đúng mức. Sự tham gia của trẻ em qua các hoạt động tham vấn, các diễn đàn trẻ em chưa được tổ chức thường xuyên, rộng rãi; trẻ em còn thiếu sân chơi, thiếu kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình.

Do đó, Tháng hành động Vì trẻ em năm nay với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Để thực hiện tốt Tháng hành động Vì trẻ em, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp, ngành, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh cần tập trung thúc đẩy việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, các kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em có hiệu quả; đa dạng hoá các kênh và nội dung truyền thông về các hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em.

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, dạy bơi, dạy các kỹ năng mềm, trang bị các kỹ năng cứu đuối, an toàn trong môi trường nước và khi tham gia giao thông cho trẻ em; tổ chức các diễn đàn thu hút nhiều trẻ em giao lưu với các nội dung bổ ích, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện, đặc thù từng địa phương.

Cùng với đó, bố trí kinh phí, huy động toàn xã hội tham gia tích cực và có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.Tổ chức vận động xã hội ủng hộ nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em; xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức ký cam kết thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em” năm 2023.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tặng 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng tặng 20 áo phao cho trẻ em sống gần sông nước; Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Đô Lương tặng 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện./.