Nghệ An có nhiều giải pháp hạn chế tai nạn đuối nước

(Baonghean.vn) - Chỉ mới đầu Hè nhưng các vụ đuối nước đã liên tiếp xảy ra, trong đó đối tượng chính bị đuối nước là học sinh. Vì thế, việc tuyên truyền, cảnh báo đang được các nhà trường thực hiện nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng an toàn để phòng tránh đuối nước.

Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh

Giờ chào cờ thứ Hai đầu tuần, Trường THPT Bắc Yên Thành dành toàn bộ thời gian để học sinh toàn trường nghe tuyên truyền về phòng chống đuối nước. Liên tục 4 năm trở lại đây, khách mời cho buổi tuyên truyền là thầy giáo Phan Văn Thắng – giáo viên dạy thể dục và cũng là thành viên câu lạc bộ tuyên truyền phòng chống đuối nước của ngành giáo dục.

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, học sinh đã được nghe tuyên truyền về 3 nội dung chính, đó là thực trạng về đuối nước trên địa bàn tỉnh, cách ứng phó khi có trường hợp bị đuối nước và kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ tử vong.

Theo thầy giáo Nguyễn Bá Thủy – Hiệu trưởng nhà trường, việc tuyên truyền phòng chống đuối nước là điều hết sức cần thiết và được nhà trường duy trì hàng năm. Học sinh của Trường THPT Bắc Yên Thành cư trú tại 11 xã của huyện Yên Thành, nơi có con sông Đào chảy qua và rất nhiều sông suối. Chính vì thế, nguy cơ đuối nước hiện hữu. Trong bối cảnh chưa có điều kiện để triển khai dạy bơi cho học sinh, trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp các em có cách phòng tránh cũng như xử lý các tình huống nếu xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tại Trường THCS Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, học sinh của trường cũng vừa được tham dự một buổi hoạt động ngoại khóa trong đó có chủ đề phòng chống đuối nước. Chương trình nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của học sinh bởi ở đây các em được lực lượng công an đến từ Công an thị xã Thái Hòa chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống đuối nước. Các em cũng được giải đáp những thắc mắc về những vấn đề xung quanh việc làm sao để hạn chế đuối nước, xử lý các tình huống khi chẳng may bị đuối nước hoặc gặp người bị đuối nước.

Tham gia chương trình này, Thượng úy Bùi Công Tân – Công an thị xã Thái Hòa cho biết: Trước khi nhận lời tham gia các buổi tuyên truyền cho đối tượng học sinh, tôi luôn cố gắng làm sao để dẫn dắt nội dung một cách dễ hiểu, hấp dẫn, tạo cho các em sự hào hứng. Trong chương trình, tôi đã hướng dẫn cho các em nhiều kỹ năng cơ bản như cách thoát nạn, thoát hiểm, cách mặc áo phao và đưa ra cho các em nhiều lời khuyên bổ ích để phòng chống đuối nước. Đây thực sự là chương trình thiết thực và nếu được nhân rộng tại nhiều trường học sẽ hạn chế được tình trạng đuối nước ở tuổi học trò.

Báo động đuối nước ở tuổi học trò

Dù chỉ mới vào hè nhưng trong những ngày qua, nhiều trường hợp đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng tại huyện Nghi Lộc, chỉ trong 3 ngày trở lại đây, đã xảy ra hai vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong và một học sinh bị mất tích tại đập Đa Đen (xã Hưng Yên Nam – huyện Hưng Nguyên) và tại bãi biển Nghi Thiết.

Trước đó, chiều 20/2/2023, một học sinh Trường THCS Cẩm Sơn - Anh Sơn trong lúc chơi đùa cùng 3 bạn ở bờ ao gần nhà cũng bị đuối nước. Tại xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ), ngày 27/3, một em nhỏ sinh năm 2021 không may đuối nước trong ao nhà.

Theo báo cáo của tỉnh, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra khoảng 50 vụ đuối nước trẻ em và có hơn 30 em bị tử vong do đuối nước, trong đó nhóm 5-16 tuổi chiếm nhiều nhất. Qua thống kê, từ các vụ đuối nước, tỷ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước gần nhà chiếm gần 40%.

Thực tế cũng cho thấy, dù đã có những cảnh báo nhưng tình trạng đuối nước vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là vào những dịp thời tiết nắng nóng. Để hạn chế tình trạng này, ngày 3/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 10 nhiệm vụ được đưa ra cho các cơ sở giáo dục. Đó là cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, của học sinh, gia đình và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em, nhằm trang bị những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng phòng, chống đến các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, trẻ em và học sinh, đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Các nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể ở địa phương để tuyên truyền đồng bộ cả trong các cơ sở giáo dục và địa bàn dân cư nơi học sinh, trẻ em sinh sống. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tìm kiếm nguồn tài trợ, huy động các nguồn lực của xã hội để phổ cập bơi cho trẻ em, học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra trên địa bàn về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Đồng thời, cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi phù hợp trong và ngoài nhà trường; đưa tỷ lệ học sinh phổ thông được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối cao hơn những năm trước.