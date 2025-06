"Khoảng trống" trong phòng, chống đuối nước cho trẻ

“

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng với 13 con sông lớn, nhỏ với tổng chiều dài trên 1.000 km, cùng với đó là bờ biển dài 82 km. Địa bàn dân cư có nhiều kênh, ao, hồ. Tại Nghệ An, trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh có 45 - 50 vụ tai nạn trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, công điện tăng cường thực hiện các chương trình, giải pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp đã tổ chức triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em khỏi bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều "khoảng trống" trong công tác này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An Trần Linh