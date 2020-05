Nghệ An: Phát hiện 4 người vi phạm nồng độ cồn trong buổi đầu tổng kiểm soát giao thông đường bộ

(Baonghean.vn) - Lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tập trung xử lý là xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô.

(Baonghean.vn)- Báo Nghệ An trao đổi với Thượng tá Lê Thanh Nghị - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) về kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.