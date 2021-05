Nghệ An phát hiện 731 lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy

Từ ngày 15/3 - 30/4/2021, tức sau hơn 1 tháng ra quân triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” của Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 3.652 ca tuần tra, kiểm soát, với 13.294 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT 12.382 trường hợp.

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” được triển khai nghiêm túc từ những ngày đầu. Ảnh: Đ.C Trong đó, người điều khiển ô tô 4.837 trường hợp (xe khách 713, xe tải 2.139, xe con 1.017, xe taxi 746, xe buýt 222), người điều khiển mô tô, xe máy 7.475 trường hợp. Theo đó, tạm giữ 142 ô tô, 2.118 mô tô. Ra quyết định xử phạt 11.234 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 10.671.930.000 đồng. Kiểm tra các giấy tờ cần thiết đối với lái xe. Ảnh: Đ.C Riêng vi phạm nồng độ cồn 676 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 55 trường hợp. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt 3.882.500.000 đồng, tạm giữ 731 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 731 trường hợp.



Sau hơn 1 tháng triển khai, 676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Ảnh: Đ.C