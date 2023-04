Cũng theo Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng. Vì vậy, bất cứ sự biến đổi nào về quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số đều tác động to lớn đến sự phát triển bên vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Ở nước ta, ngay từ khi công bố Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng từ cuối những năm 2000, nhiều chính sách đã được ban hành và thực thi để tận dụng lợi thế của thời kỳ này giúp phát triển kinh tế. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, trung bình giai đoạn 2011 – 2018 là 6,21%.

Tại Nghệ An, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, tổng dân số của tỉnh năm 2021 là 3.409.812 người. So với cả nước, Nghệ An là tỉnh đông dân thứ 4 sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh. Tầm vóc, thể lực người Nghệ An có nhiều bước cải thiện. Tuổi thọ trung bình tăng nhanh từ 72,3 tuổi (năm 2012) lên 73,15 tuổi năm 2021.