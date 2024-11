Kinh tế Nghệ An phê duyệt phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, Nghệ An tiếp tục khai thác 6 kho xăng dầu hiện có gồm: Kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức quy mô 111.070 m3, quy mô cầu cảng 49.000 DWT và 10.000 DWT được phân hạng kho đầu mối, ngoại quan. Kho xăng dầu Nghi Hương tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò của Công ty Xăng dầu Nghệ An, quy mô 38.000 m3 được phân hạng kho đầu mối. Kho xăng dầu Bến Thủy tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh của Công ty Xăng dầu Nghệ An, quy mô 19.000 m3 được phân hạng kho tuyến sau.

Kho xăng dầu Tân Xuân tại khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò của Công ty TNHH Tân Xuân, quy mô 1.420 m3 được phân hạng kho tuyến sau. Kho xăng dầu Phúc Thái Thọ tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc của Công ty 128 Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng, quy mô 2.000 m3 được phân hạng kho tuyến sau. Kho sân bay Vinh tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam tại Nghệ An, quy mô 1.150 m3 được phân hạng kho sân bay.

Theo khảo sát, nhu cầu sử dụng xăng, dầu địa bàn tỉnh bình quân từ 58.000m3 - 60.000m3/tháng. Ảnh: T.H

Mở rộng Kho xăng dầu DKC với tổng sức chứa sau khi mở rộng 296.070 m3; Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Hương với quy mô tổng sức chứa 43.000 m3.

Xây dựng mới 1 kho nhiên liệu bay quy mô từ 210 m3 đến dưới 5.000 m3, cụ thể: Kho nhiên liệu bay Jet A1 tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh với quy mô dự kiến 900 m3.

Giai đoạn sau năm 2030: Tiếp tục khai thác 7 kho đã đầu tư xây dựng đúng quy định và hoạt động hiệu quả, đảm bảo an toàn với tổng sức chứa khoảng 361.490 m3; trong đó, có khoảng 339.070 m3 kho đầu mối và khoảng 22.420 m3 kho tuyến sau. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp về thiết bị công nghệ theo hướng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường; đầu tư hệ thống tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khai thác.

Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Hương với quy mô tổng sức chứa 48.200 m3. Mở rộng Kho xăng dầu Bến Thủy với quy mô 20.000 m3. Mở rộng, nâng cấp kho xăng dầu Tân Xuân với tổng quy mô khoảng 5.000 m3; kho xăng dầu Phúc Thái Thọ với tổng quy mô 5.000 m3.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra chất lượng xăng dầu năm 2024. Ảnh: T.H

Xây dựng 3 kho chứa xăng dầu tuyến sau và bố trí 1 tàu trung chuyển quy mô từ 210 m3 đến dưới 5.000 m3, cụ thể: Xây dựng 1 kho xăng dầu tuyến sau tại các huyện: Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu. Bố trí 1 tàu trung chuyển tại khu vực Cảng Đông Hồi.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp về thu hút vốn đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống dữ trữ xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh. Giải pháp sử dụng đất; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu. Ảnh: T.H

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất tại phương án, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung phương án nêu trên. Thông tin nội dung phương án phát triển hệ thống dữ trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tới các tổ chức, doanh nghiệp để thu hút các thành phần, tổ chức kinh tế tham gia đầu tư. Cập nhật, rà soát, điều chỉnh các nội dung của phương án phù hợp với các quy hoạch và các dự án có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ…