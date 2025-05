Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (12 - 21/8/1963) Từ ngày 12 đến 21/8/1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XI đã diễn ra tại thị xã Vinh. Tham dự Đại hội có 254 đại biểu chính thức và 32 đại biểu dự thính.

--------------------

Tư liệu tham khảo: Đảng bộ tỉnh Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 -2020) – NXB Nghệ An, 2020; Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập 2 (1954 – 1975) – NXB Chính trị Quốc gia, 1999.

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (1960 - 1961)

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (15 - 25/4/1972)