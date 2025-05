Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (15 - 25/4/1972) Từ ngày 15 đến 25/4/1972, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần XII đã được tiến hành tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu, thay mặt cho 89.383 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

