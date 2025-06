Nghệ An: Quy định về quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy

Quyết định số 36 quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Về phạm vi hoạt động: Xe thô sơ được phép hoạt động trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh, trừ đường cao tốc và các khu vực, tuyến đường cấm hoặc hạn chế hoạt động theo quy định.

Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ năm 2024 và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe điện chở du khách tham quan, trải nghiệm du lịch biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu Đình Tuyên

Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã quy định cụ thể về người điều khiển, sử dụng phương tiện, quy định xếp dỡ hàng hóa, quy định vị trí dừng, đỗ đón trả hành khách đối với hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Đồng thời quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện đối với hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ.

Cụ thể, đối với việc xếp dỡ hàng hóa được quy định như sau: Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5m theo thiết kế của nhà sản xuất, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2,0m; Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Hàng hóa xếp trên xe không vượt quá 1/3 chiều dài thân xe và không vượt quá 1,0m phía trước và phía sau xe; không vượt quá 0,4m mỗi bên bánh xe.

Đối với vị trí dừng, đỗ đón trả hành khách được quy định như sau: Vị trí dừng, đỗ đón trả hành khách phải đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trên đường bộ, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình; không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trên đường phố, chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ trên địa bàn tỉnh.

Về thời gian hoạt động: Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động kinh doanh vận tải được hoạt động vận chuyển hành khách từ 05h đến 24 giờ hàng ngày.

Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không hoạt động kinh doanh vận tải được hoạt động 24/24 giờ hằng ngày. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được hoạt động vận chuyển hàng hóa 24/24 giờ hàng ngày.

Nhiều tài xế lắp thêm động cơ điện vào xe xích lô gây mất an toàn giao thông.

Quyết định 36/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2025

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Phối hợp với các cơ quan liên quan trọng việc cắm biển báo để tổ chức hoạt động đối với xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên các tuyến đường được giao quản lý theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Công an chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố, thị và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ vi phạm quy định, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. Đề xuất cơ quan có liên quan cắm biển báo cấm hạn chế hoạt động đối với xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn quản lý để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn…

Quyết định 36/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2025 và thay thế Quyết định số 106/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.