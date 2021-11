Nghệ An: Quyết liệt về đích trong công tác thu ngân sách

Với sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, thu ngân sách Nhà nước năm 2021 toàn tỉnh ước thực hiện 17.687 tỷ đồng, vượt 26% dự toán, bằng 989% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.075 tỷ đồng, bằng 125,17% dự toán, bằng 96,05% so với cùng kỳ. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa ước đạt 11.315 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán, tăng 1,5% cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, Nghệ An đặt ra các mục tiêu ổn định về thu ngân sách, số thu không cao do dự kiến có những khó khăn. Tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách năm 2022 về đích theo kế hoạch.