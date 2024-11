Kinh tế Nghệ An ra công điện ứng phó với bão YINXING 18h ngày 6/11, tỉnh Nghệ An có Công điện số 09/CĐ- VPTT, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với bão YINXING dự báo đi vào biển Đông vào ngày 8/11.

Thực hiện Công điện số 8356 ngày 6/11 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ứng phó với bão YINXING gần biển Đông, Nghệ An có Công điện số 09/CĐ- VPTT, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với bão. Công điện nêu rõ:

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cơn bão YINXING đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin); dự báo ngày 8/11 bão đi vào biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Vị trí của bão Yingxing cập nhật hồi 17h ngày 6/11. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ban, ngành liên quan:

Đối với trên biển:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 17,0-21,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền:

Kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến của bão, mưa lớn đến các cấp chính quyền, các chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24h), thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.