Kinh tế Nỗi lo từ biển quảng cáo ngoài trời trong mùa mưa bão Mùa mưa bão tới, nguy cơ các biển quảng cáo bị gãy, đổ, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng con người đang hiện hữu.

Biển quảng cáo càng to, nỗi lo càng lớn

Các biển quảng cáo lớn ở thành phố Vinh có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão, tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường

Dọc theo các tuyến phố trung tâm của thành phố Vinh, không khó để nhìn thấy những tấm biển quảng cáo với nhiều loại kích cỡ, màu sắc khác nhau. Trong đó, có nhiều tấm biển kích thước lớn. Ghi nhận tại đường Quang Trung, san sát các tấm biển quảng cáo được gắn phía trước nhà cao tầng.

Thực tế cho thấy, các biển hiệu quảng cáo thường được lắp đặt ngoài trời, chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, mưa, nắng làm cho khung sắt bị hoen rỉ, phông bạt bị rách. Cùng với đó, các chủ kinh doanh thường làm biển quảng cáo vượt quá kích cỡ, khi gặp giông lốc, gió giật mạnh, các biển quảng cáo chênh vênh trên cao gây bất an cho người dân đi đường.

Tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Mao và Trần Phú, có hàng loạt các tấm biển án ngữ tại những vị trí đắc địa ở ngay đầu đường. Anh Trần Minh Chiến ở phường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết: Trời mưa gió, đi dưới tuyến đường có các tấm biển quảng cáo lớn rất sợ bị đổ gãy, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người tham gia giao thông.

Biển quảng cáo được đặt ven đường và cả nhà cao tầng ở thành Vinh. Ảnh: Hải An

Đi dọc trung tâm thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, 2 bên đường dày đặc các biển quảng cáo, có những tấm biển to hơn cả tầng 2 của tòa nhà, một số tấm biển được cắm rời ở ven đường. Mùa mưa bão những ngày vừa qua, một số tấm biển ở đây đã bị gió thổi đổ gãy nhưng may không trúng người tham gia giao thông.

Bà Trần Thị Minh ở thị trấn Nam Đàn cho biết thêm: Ngày nào cũng lưu thông qua tuyến đường này thấy một số biển quảng cáo gắn không được chắc chắn, không đảm bảo an toàn cho người đi đường, nếu có giông lốc sẽ rất nguy hiểm vì nguy cơ đổ ngã rất cao.

Chi chít các biển quảng cáo ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Hải An

Thực trạng biển quảng cáo trên đường phố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão đặt ra yêu cầu về việc cơ quan chức năng cho rà soát, kiểm tra để chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp đặt biển quảng cáo không đúng quy định, gia cố trụ các biển quảng cáo không chắc chắn hoặc bị xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Tại Điều 34 Nghị định 38/2021 quy định về xử phạt vi phạm hoạt động quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội, cá nhân, tổ chức sẽ phải chịu phạt vi phạm hành chính với mức phạt 10-20 triệu đồng.

Nếu biển quảng cáo gãy đổ gây thiệt hại nhưng không do sự kiện bất khả kháng thì chủ sở hữu biển quảng cáo vẫn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Thợ làm biển quảng cáo hàn khung trên cao nhưng không có đồ bảo hộ, nguy cơ mất an toàn cao. Ảnh: Hải An

Thiếu an toàn lao động khi làm biển quảng cáo, mái tôn trên cao

Có mặt trên tuyến Quốc lộ 7B qua thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, chúng tôi thấy tốp thợ đang đu mình trên những que thép nhỏ, cao chót vót để hàn khung cho biển quảng cáo. Thợ hàn làm việc trên cao nhưng hoàn toàn không có dây đeo bảo hộ cũng như mặt nạ, kính hàn để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tình ở thị trấn Yên Thành cho biết thêm: Thợ hàn làm trên cao vừa không an toàn cho bản thân, công trình không che chắn, sắt thép có thể rơi xuống dưới gây nguy hiểm cho người đi phía dưới.

Các thợ hàn mái tôn cheo leo thực hiện một công trình ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hải An

Ngoài ra, nghề hàn mái tôn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Anh Trần Văn Minh - một thợ hàn ở xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) chia sẻ: Vào mùa mưa bão, nhiều mái tôn bị gió tốc hư hỏng, nghề thợ mái tôn làm không hết việc, tuy nhiên, tổ thợ chủ yếu làm theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo nên trong quá trình thi công vẫn có thể xảy ra tai nạn.

Vì vậy, cần tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn lao động trong các trường hợp trên, đồng thời xử phạt các hành vi có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho người đi đường trong mùa mưa bão cận kề.