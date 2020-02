Nghệ An ra công văn yêu cầu không kỳ thị khi người nước ngoài đến các nhà hàng, khách sạn

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc phòng chống Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tiến hành rà soát, loại bỏ các văn bản không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống Covid-19; Không phân biệt, kỳ thị khi người nước ngoài đến nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa, nơi công cộng...

Người nước ngoài được đo thân nhiệt tại Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Tiến Hùng Trước đó, ngày 11/2, UBND tỉnh cũng có công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An về việc phòng chống Covid-19.



Trong đó, tạm thời chưa cho người nước ngoài ở Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo các danh mục lao động, kinh doanh, du học sinh, thân nhân… Đối với người nước ngoài đến Việt Nam từ những nước khác (không phải Trung Quốc) nếu đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam cũng sẽ tạm thời chưa được giải quyết nhập cảnh.

Thông báo cho các đối tác Trung Quốc khuyến cáo công dân Trung Quốc và người nước ngoài ở Trung Quốc tạm thời chưa nhập cảnh vào Việt Nam, trao đổi thông tin với Trung Quốc về các chủ trương, biện pháp của Việt Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp phòng dịch. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch và ngăn chặn việc công dân Việt Nam tự do sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm.



Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích ngoại giao, công vụ sẽ được giải quyết nhập cảnh bình thường sau khi được kiểm tra y tế tại các cửa khẩu và đảm bảo điều kiện để nhập cảnh. Không khuyến khích tổ chức các hội thảo quốc tế, đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian có dịch bệnh; không đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, thăm thân… đến Trung Quốc và các vùng có nguy cơ bùng phát dịch.



Các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, nắm thông tin công dân, lao động Trung Quốc và các nước khác sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An về quê ăn Tết nay trở lại tỉnh Nghệ An; tăng cường giám sát và nắm thông tin công dân, lao động Nghệ An ở Trung Quốc và các nước khác trở về địa phương.



Trong trường hợp phát sinh các vấn đề dịch bệnh liên quan đến người nước ngoài ở Việt Nam và người Nghệ An ở nước ngoài trở về địa phương, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ Nghệ An - số 144 Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để kịp thời phối hợp và xử lý.