Giáo dục Nghệ An rà soát nhu cầu để tuyển dụng giáo viên Ngành Giáo dục Nghệ An đang xin ý kiến của các nhà trường để tuyển dụng giáo viên cho năm học 2025 - 2026. Qua đó, đã có nhiều trường học đề xuất tuyển dụng thêm giáo viên nhằm đảm bảo số giáo viên đứng lớp tối thiểu.

Nhiều trường học đề xuất bổ sung giáo viên

So với biên chế được giao, trường chúng tôi đang thiếu 15 giáo viên. Vì thế chúng tôi đang đề xuất bổ sung 15 người, trong đó có 10 giáo viên văn hóa, 3 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Thể dục và 1 giáo viên âm nhạc, cô Nguyễn Thị Lăng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thành, xã Bình Minh cho biết.

Trước đó, theo chỉ tiêu vừa được UBND tỉnh phân bổ, Trường Tiểu học Đức Thành được tỉnh giao 43 biên chế trong năm học 2025 - 2026. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, trường chỉ có 28 giáo viên và đang thiếu giáo viên trầm trọng.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Toàn trường có 29 lớp nhưng năm nay chỉ mới có 31 giáo viên gồm giáo viên văn hóa và các môn khác (trong đó có 2 giáo viên tăng cường) nên tỷ lệ giáo viên đứng lớp chỉ mới 1 giáo viên/1 người, thiếu trầm trọng so với quy định 1,5 giáo viên/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Hiện để tổ chức dạy học, trường phải hợp đồng thêm 7 giáo viên nhưng chưa có ngân sách để chi trả.

Cô và trò Trường Tiểu học Nghi Thu, phường Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà

“ Nếu được bổ sung thêm giáo viên, sẽ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong quá trình dạy học, sắp xếp bố trí giáo viên, giải được bài toán kinh phí. Hơn thế, so với giáo viên hợp đồng, giáo viên biệt phái, giáo viên trong biên chế sẽ có tính ổn định, gắn bó lâu dài với nhà trường. Cô Nguyễn Thị Lăng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thành, xã Bình Minh

Trường Tiểu học Nghi Thu, phường Cửa Lò, trường cũng đã đề xuất được tuyển dụng 8 người, trong đó có 5 giáo viên văn hóa, 1 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Thể dục và 1 nhân viên. Trong số 14 trường đề xuất tuyển dụng thêm giáo viên của phường Cửa Lò, đây cũng là trường có số lượng giáo viên, nhân viên đông nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho từng nhà trường và điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Thực tế ở trường chúng tôi đang có 19 lớp nhưng hiện nay chỉ mới được bố trí 28 giáo viên, thiếu 8 giáo viên theo như quy định. Vì thế, trường rất mong sớm được bổ sung biên chế, giúp nhà trường giải quyết bài toán thiếu giáo viên kéo dài như nhiều năm qua. Riêng năm học này, ngoài hợp đồng thêm một số giáo viên, tất cả các giáo viên trong trường đều đang phải dạy tăng tiết so với quy định. Trong khi đó, bộ phận nhân viên cũng đang phải kiêm nhiệm, gánh nhiều vai khác nhau như nhân viên thủ quy kiêm y tế, nhân viên văn thư kiêm nhiệm thêm thư viện, thiết bị.

Ở bậc THCS, tình trạng thiếu giáo viên cũng diễn ra phổ biến. Tại Trường THCS Quỳnh Phương, xã Quỳnh Mai, theo chỉ tiêu biên chế được giao nhà trường đang thiếu 7 giáo viên. Vì thế, trong đợt này, trường đề xuất tuyển dụng 1 giáo viên Ngữ văn, 1 Âm nhạc, 1 Thể dục, 1 Tin học, 1 Toán, 1 Lịch sử, 1 Tiếng Anh và 1 giáo viên Giáo dục công dân.

Tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là các môn đặc thù, năng khiếu diễn ra tại nhiều nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Qua trao đổi, thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường chúng tôi có 38 lớp với gần 1.800 học sinh. Nếu tính theo đúng tỷ lệ 1.9 giáo viên/lớp thì trường đang thiếu đến 19 giáo viên ở nhiều bộ môn khác nhau. Do đó, khi chỉ tiêu được giao có hạn, trường đã cân nhắc để xin biên chế những bộ môn đang thiếu trầm trọng. Ví dụ như Lịch sử, chúng tôi đã thiếu hơn 10 năm nay nhưng chưa được bổ sung và giáo viên các bộ môn khác đang phải dạy kiêm nhiệm.

Cân nhắc khi tuyển dụng

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao nhiệm vụ điều động, biệt phái, luân chuyển và tuyển dụng giáo viên ở tất cả các bậc học.

Trước đó, trong tháng 10 này, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc giao hơn 43.000 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã, phường năm 2025 trên cơ sở giữ nguyên tổng số biên chế được giao năm 2025 và phân bổ lại theo số học sinh năm học 2025-2026 theo quy định và số người làm việc hiện có của từng đơn vị.

Căn cứ vào số lượng này, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời bổ sung biên chế cho các nhà trường. Trong quá trình thực hiện, tuần này, Sở đã có văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục rà soát nhu cầu tiếp nhận, tuyển dụng viên chức 2025. Thầy giáo Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương nói thêm: Tôi cho rằng, việc Sở giao cho từng trường rà soát, đề xuất hoàn toàn phù hợp và sát với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các nhà trường và đảm bảo việc tuyển dụng giáo viên chất lượng và minh bạch hơn.

Việc thiếu giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhiều nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài rà soát, đề xuất tuyển dụng giáo viên ở các nhà trường, hiện Sở cũng đang xin ý kiến các cơ sở giáo dục tuyển dụng số biên chế còn lại trong năm theo hai phương án.

Việc lấy phương án được thực hiện trong bối cảnh trong năm 2025, ngành giáo dục được Trung ương cấp 1.031 chỉ tiêu cho tất cả các bậc học. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 (theo Công văn số 988-CV/ĐU ngày 18/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh), ngành giáo dục sẽ tinh giản 1025 người, dự kiến sẽ giảm từ 01/01/2026. Vì thế, trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế, bảo đảm sau khi tuyển dụng phải có đủ quỹ lương, Sở và các đơn vị sẽ xây dựng 2 phương án đề xuất nhu cầu tuyển dụng.