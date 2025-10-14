Giáo dục Nghệ An điều động giáo viên Tiếng Anh hỗ trợ dạy trực tuyến liên trường Đây là giải pháp được ngành giáo dục đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh trên toàn tỉnh, đặc biệt là ở bậc tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có quyết định điều động 82 giáo viên Tiếng Anh ở 52 trường tiểu học trên toàn tỉnh để tham gia dạy Tiếng Anh liên trường theo hình thức dạy học trực tuyến. Các giáo viên này chủ yếu đến từ các trường thuộc khu vực thuận lợi như thành thị, các xã trung tâm, đồng bằng như Minh Hợp, Thành Bình Thọ, xã Yên Thành, Đông Thành, Yên Xuân, các phường Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Thành Vinh.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi được phân công, mỗi giáo viên sẽ dạy phụ trách một lớp với thời lượng 4 tiết/tuần. Quá trình triển khai, hiệu trưởng 2 trường sẽ thống nhất thời gian học để phù hợp với lịch dạy học của các trường và của giáo viên.

Chế độ của giáo viên thực hiện dạy liên trường được thực hiện theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 2677/SGDĐT-TCCB ngày 15/9/2025.

Một giờ học Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo điều động giáo viên Tiếng Anh để hỗ trợ các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hỗ trợ các nhà trường vì thiếu giáo viên.

Trước đó, từ năm học trước, một số địa phương như huyện Đô Lương, Diễn Châu và Thành phố Vinh (cũ) cũng đã cử giáo viên Tiếng Anh để hỗ trợ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong (cũ). Tuy nhiên, việc thực hiện theo hình thức “phòng giúp phòng, trường giúp trường” và chưa có sự thống nhất chung trong cách triển khai.

Hình thức hỗ trợ dạy học liên trường nhằm thực hiện Công văn số 8837/UBND-TH ngày 26/8/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, do việc thừa thiếu giáo viên cục bộ cho các nhà trường trong năm học 2025-2026. Trước khi triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã điều động gần 900 giáo viên ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS để điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để cân đối giáo viên giữa các nhà trường.

Giáo viên huyện Đô Lương (cũ) hỗ trợ dạy học trực tuyến cho học sinh Trường Tiểu học Tam Quang (huyện Tương Dương cũ) trong năm học 2024 - 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, qua tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo, dù đã luân chuyển giáo viên đầu năm học nhưng tính đến ngày 30/9/2025, cấp Tiểu học vẫn còn 23 trường chưa có giáo viên dạy Tiếng Anh, tập trung chính vào các trường ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, các trường học trên địa bàn gần với các trường nêu trên không còn giáo viên Tiếng Anh để thực hiện việc biệt phái, bố trí dạy liên trường. Đồng thời cũng không có nguồn giáo viên Tiếng Anh để thực hiện hợp đồng giảng dạy.

Để triển khai dạy học trực tuyến, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục có học sinh học bằng hình thức online chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền internet,… để tổ chức dạy học; bố trí giáo viên để phục vụ và quản lý lớp học.

Quá trình phân công nhiệm vụ, các trường cần hạn chế bố trí giáo viên Tiếng Anh kiêm nhiệm các công việc khác để ưu tiên bố trí giáo viên Tiếng Anh dạy chương trình bắt buộc các khối lớp 3,4,5. Số tiết còn lại theo định mức tiết dạy trên tuần của giáo viên sẽ được bố trí dạy online liên trường tại những trường còn thiếu nêu trên theo phương án của sở, sau đó mới bố trí dạy Tiếng Anh tự chọn cho các khối lớp 1, 2.