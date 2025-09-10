Giáo dục Nghệ An tiến hành khảo sát trình độ tiếng Anh đầu cấp cho học sinh toàn tỉnh Đây là lần đầu tiên việc khảo sát tiếng Anh được thực hiện trên quy mô toàn tỉnh dành cho học sinh lớp 6 và lớp 10. Việc khảo sát sẽ được thực hiện từ ngày 20/10/2025.

Nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh đầu cấp ở các trường trung học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ triển khai khảo sát trình độ tiếng Anh đầu cấp dành cho học sinh lớp 6 và lớp 10 trên toàn tỉnh.

Tiết học tiếng Anh của học sinh Trường THCS Hiến Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, việc triển khai sẽ thực hiện từ ngày 20/10 - 5/11/2025 theo hình thức Kiểm tra trực tuyến trên nền tảng FSEL - nền tảng học ngoại ngữ cá nhân hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nội dung bài khảo sát nằm trong chuẩn hóa theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), bám sát năng lực tiếp nhận ngôn ngữ của học sinh cấp trung học với thời gian tờ 45 – 60 phút. Trong đợt khảo sát này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 100% học sinh lớp 6 và lớp 10 của tất cả các trường THCS và THPT phải tham gia thực hiện.

Theo ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Mục đích của việc khảo sát trên diện rộng nhằm giúp Sở đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh đầu cấp ở các trường trung học trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp hỗ trợ các nhà trường, giáo viên nắm được trình độ tiếng Anh đầu vào của học sinh lớp 6 và lớp 10 ngay từ đầu năm học, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, phân loại trình độ và tăng cường hiệu quả giáo dục.

Đây cũng là nội dung nhằm triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045”.

Từ việc khảo sát này, còn giúp học sinh lớp 6 và lớp 10 trong các trường THCS và THPT biết được năng lực tiếng Anh hiện tại của bản thân, từ đó nâng cao ý thức học tập, chủ động đặt mục tiêu và xây dựng lộ trình rèn luyện phù hợp ngay từ đầu cấp.

“ Việc khảo sát thông qua hình thức trực tuyến sẽ góp phần kết nối học sinh và giáo viên với công nghệ hiện đại, giúp học viên tiếp cận các công cụ học tập tiên tiến và phương pháp học tập hiệu quả qua công nghệ. Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Những năm qua, Nghệ An đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Tuy nhiên, so với các môn học khác, chất lượng môn tiếng Anh còn có nhiều hạn chế và đang có khoảng cách khá xa ở các vùng miền.

Tiết học tiếng Anh của học sinh Trường THCS Thị Trấn 2, xã Vạn An. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, điều kiện dạy học tiếng Anh chưa đảm bảo, thiếu thốn, chưa đồng bộ với hơn 100 trường chưa có phòng học ngoại ngữ. Nhiều phòng trang bị trước năm 2020 không phù hợp với chương trình mới.

Ngoài ra, còn có những bất cập trong chương trình, học liệu và phương pháp giảng dạy. Công tác kiểm tra, đánh giá chưa phản ánh đúng năng lực, nặng về lý thuyết, chưa đánh giá toàn diện 4 kỹ năng.