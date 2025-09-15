Giáo dục Giáo dục Nghệ An "hút" nhân tài từ sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc Những năm gần đây có nhiều học sinh giỏi quyết định vào học ngành Sư phạm với mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Về phía tỉnh Nghệ An, hiện cũng có nhiều chính sách thu hút sinh viên xuất sắc về các trường học.

Trao cơ hội cho các sinh viên xuất sắc

Tốt nghiệp xuất sắc Khoa Sư phạm Toán tài năng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lê Đình Tú là 1 trong 4 ứng viên vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tuyển dụng theo diện thu hút trong tháng 8 vừa qua.

Ngay sau khi trúng tuyển, Tú cũng đã được phân công về công tác tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và hiện đã được giao giảng dạy môn Toán ở 2 lớp 10T3 và 10E2.

Sau những buổi học đầu tiên, thầy giáo trẻ Lê Đình Tú cho biết: Không chỉ tôi mà các em lớp 10 đều mới làm quen với môi trường mới. Vì thế, ngoài việc truyền đạt nội dung bài giảng, tôi cũng cố gắng tạo sự thân thiện, thoải mái để các em không áp lực với các tiết học. Cá nhân tôi thấy vui, bởi sau các tiết dạy của mình, học sinh khá hào hứng và tương tác tốt với thầy giáo.

Tiết dạy của thầy giáo Lê Đình Tú và học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Thầy Lê Đình Tú từng là học sinh lớp chuyên Toán, K47 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Sau khi tốt nghiệp, trong khi hầu hết học sinh khối A, lựa chọn ngành kinh tế hoặc kỹ thuật, thầy đã chọn sư phạm, vì đây vừa là truyền thống gia đình, vừa là yêu thích của bản thân. Trúng tuyển vào lớp tài năng, thầy Tú chia sẻ bản thân phải không ngừng cố gắng bởi trong lớp đều là những sinh viên xuất sắc, có năng lực. Ngoài ra, để trau dồi thêm kỹ năng, thầy cũng đã tham gia trợ giảng cho giáo viên ở một trường THPT từ năm thứ 2, làm gia sư cho học sinh và tham gia nghiên cứu khoa học…

Với nhiều thành tích nổi bật như đạt học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12, đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp khoa, tốt nghiệp xuất sắc, thầy Tú đủ điều kiện để được tuyển dụng theo diện thu hút.

“ Tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự vì ngay sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng và làm công việc đúng chuyên ngành mà mình được đào tạo. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng cho rằng, những kiến thức mình đã học được ở nhà trường là chưa đủ mà cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và học hỏi thêm ở các đồng nghiệp Thầy giáo Lê Đình Tú - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, Nguyễn Trần Anh Thư đã được tỉnh Nghệ An tuyển dụng theo diện thu hút. Ảnh: Mỹ Hà

Khóa tốt nghiệp vừa qua của Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh, Nguyễn Trần Anh Thư là sinh viên duy nhất tốt nghiệp Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn. Những năm sinh viên, Thư từng giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường Sư phạm và đạt rất nhiều giải thưởng, thành tích từ hoạt động nghiên cứu khoa học, rèn luyện và phong trào Đoàn. Trước đó, Anh Thư từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh và từng đạt giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Bề dày thành tích này cũng giúp Thư đã vượt qua nhiều ứng viên khác để trúng tuyển theo diện thu hút của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện, Anh Thư đã được bố trí công tác tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và hài lòng với thành quả mà mình đã đạt được.

“ Trong đợt tuyển dụng vừa qua, có rất nhiều ứng viên đều tốt nghiệp trường nổi tiếng và thành tích học tập rất tốt. Vì thế, để được trúng tuyển theo diện thu hút là điều rất may mắn và hạnh phúc. Tôi cũng tin rằng, với những kiến thức, kỹ năng mình đã được đào tạo tại trường đại học, bản thân sẽ làm tốt công việc mà nhà trường đã giao phó. Cô Nguyễn Trần Anh Thư - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tín hiệu tích cực cho ngành Giáo dục

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, 2/3 học sinh có thành tích xuất sắc nhất và lọt vào danh sách tuyên dương của Trường THPT Thanh Chương 1 đã cùng quyết định lựa chọn vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Vinh.

Tại lớp 12C5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong 3 học sinh đăng ký vào ngành Sư phạm, có 2 học sinh từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia.

Tương tự, ở Trường THPT Kim Liên, nhiều học sinh dù học khối A, D, có điểm thi cao vẫn lựa chọn vào ngành Sư phạm, trong đó, có những em đạt điểm xét tuyển 30/30 (cộng điểm ưu tiên).

Sinh viên ngành Sư phạm nhập học vào Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về việc ngày càng có nhiều học sinh lựa chọn ngành Sư phạm, thầy Dương Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết: Tôi cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực không chỉ cho bản thân học sinh và các nhà trường. Nếu đầu vào sư phạm là học sinh có chất lượng, có điểm thi cao thì chắc chắn sau này, ngành Giáo dục sẽ được bổ sung một đội ngũ kế cận có trình độ, có năng lực và đây là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường.

Để thu hút học sinh giỏi vào ngành Sư phạm, từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước đã có chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Đặc biệt, từ năm học 2021 - 2022, sau khi Nghị định 116 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực thì số thí sinh đăng ký ngành Sư phạm ngày một đông.

Trường Đại học Vinh nhập học cho sinh viên ngành Sư phạm. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường Đại học Vinh, qua thống kê, trong số 17 thí sinh trúng tuyển với điểm tuyệt đối 30/30 có 16 em đăng ký vào ngành Sư phạm, nhiều em là học sinh trường chuyên và từng là học sinh giỏi quốc gia.

Về phía tỉnh Nghệ An, dù hiện nay chưa có kế hoạch đặt hàng sinh viên ngành Sư phạm, nhưng tỉnh cũng đã kịp thời có nhiều chính sách thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc.

Những kết quả bước đầu này cho thấy chính sách thu hút của tỉnh về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Sư phạm đã đem lại hiệu quả và đây là tiền đề để ngành Giáo dục Nghệ An tạo nguồn, xây dựng đội ngũ thầy giáo, cô giáo có chất lượng trong tương lai.