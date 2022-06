Nghệ An: Sản lượng khai thác hải sản 6 tháng đạt hơn 100 nghìn tấn

(Baonghean.vn) - Mặc dù giá dầu tăng kỷ lục, tỷ lệ tàu thuyền nằm bờ cao... nhưng sản lượng đánh bắt hải sản của Nghệ An 6 tháng đầu năm xấp xỉ 101 nghìn tấn, đạt 55% kế hoạch năm.

Theo phản ánh của ngư dân trên địa bàn Nghệ An, chưa khi nào bà con gặp khó khăn như thời điểm sau đợt tăng giá dầu mới nhất, lên sát 30.000 đồng/lít khiến chi phí của mỗi chuyến biển đội lên hàng chục triệu đồng, thậm chí tàu thuyền công suất lớn, đánh bắt xa bờ chi phí đội lên cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt vẫn vượt so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy sản của Nghệ An ước đạt 104.180 tấn, giá trị ước đạt hơn 2.250 tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển đạt gần 101 nghìn tấn, bằng 55% so với kế hoạch năm, bằng 105,36% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 3.344 tấn, bằng 67% so với kế hoạch năm, bằng 104,14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2022 giá xăng dầu liên tục tăng cao, trong đó dầu tăng khoảng 60% so với thời điểm cuối năm 2021, kéo các dịch vụ khác tăng theo; chi phí trung bình mỗi chuyến biển tăng lên từ 40-60 triệu đồng so với năm 2021.

Bên cạnh đó ngư trường khai thác thủy sản bị thu hẹp; nguồn lợi thủy sản đang suy giảm nghiêm trọng; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các kênh phân phối sản phẩm thủy sản bị ảnh hưởng; giá sản phẩm thủy sản khai thác không tăng... nên thu nhập bình quân lao động nghề khai thác hải sản giảm còn 1-2 triệu đồng/người/tháng. Dẫn đến khoảng 30-40% tàu cá nằm bờ, một số ngư dân đã phải chấp nhận bán tàu cá, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 3.422 tàu, trong đó có 1.170 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Ngư dân Nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề: Lưới rê 1.621 tàu, lưới chụp 589 tàu, lưới vây 160 tàu, lưới kéo 704 tàu, nghề khác 348 tàu, với khoảng 17.014 lao động trực tiếp trên tàu./.