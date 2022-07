Nghệ An sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022

(Baonghean.vn) - Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa, vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Dịp này, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.