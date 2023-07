Nghệ An sẽ chi gần 100 tỷ đồng xây dựng trụ sở Công an 20 xã

(Baonghean.vn) - Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả 428/428 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập, đảm bảo quy mô, diện tích, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã, thị trấn.

Trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương khánh thành năm 2021 thuộc chương trình xây dựng trụ sở làm việc cho Công an 27 xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự án trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1 sẽ được triển khai tại 20 xã trên địa tỉnh gồm: xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương; xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp; xã Nhân Thành, huyện Yên Thành; xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ; xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn; xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn; xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu; xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên; xã Châu Kim và xã Tiền Phong, huyện Quế Phong; xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn; xã Tam Thái, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương; xã Quang Sơn, huyện Đô Lương; xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu; xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu; xã Chi Khê, huyện Con Cuông; xã Hữu Kiệm và xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Tổng mức đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã tại 20 xã trên là 95,5 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó giai đoạn 2021 -2025 sẽ bố trí 60 tỷ đồng để thực hiện.

Các trụ sở Công an các xã trên sẽ được xây dựng với quy mô như nhau, bao gồm: nhà làm việc cán bộ, chiến sĩ cao 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 397m2, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác như: cổng, tường rào, sân điều lệnh;…

Nội dung trên đã được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua tại Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án vào kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị Quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, thời gian qua, lực lượng Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trên mọi mặt, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao.

Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí tối thiểu 5 cán bộ Công an chính quy /xã, thị trấn, hoàn thành mô hình Công an chính quy tại 428 xã, thị trấn (đến tháng 9/2022, hoàn thành tại 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; dự kiến số lượng Công an sẽ tăng lên 10 cán bộ/xã, thị trấn).

Lực lượng Công an xã, thị trấn đã và đang triển khai toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Thông tư 46/2021/TT-BCA, ngày 5/5/2021 của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã (như Công an phường).

Tuy nhiên, hiện nay do số lực lượng công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc, chủ yếu đang được bố trí từ 2 đến 3 phòng làm việc tại trụ sở UBND các xã, gây khó khăn cho công tác và thường trực chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, do đó, việc xây dựng trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện là hết sức cần thiết.

Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, thị trấn và thực trạng bố trí nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 14/7/2022, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND và ngày 2/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sữa chữa trụ sở làm việc cho Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2030.

Mục tiêu là đến năm 2030 tất cả 428/428 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập, đảm bảo quy mô, diện tích, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã, thị trấn. Trong đó, giai đoạn 2023-2025 thực hiện xây dựng mới tối thiểu 40 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn.