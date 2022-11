Nghệ An sẽ thanh tra bếp ăn tập thể trong các nhà trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo chỉ đạo của ngành Giáo dục, bếp ăn ở các nhà trường phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học ở Nghệ An.

Đây là chỉ đạo mới nhất sau khi xảy ra một vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng tại thành phố Nha Trang, khiến 1 học sinh tử vong và hàng trăm học sinh phải nhập viện.

Theo đó, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành, thị; các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác truyền thông phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đối với các trường học, đặc biệt là các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú, nội trú.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu bếp ăn của các trường học phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, thực hành của người tham gia chế biến thực phẩm. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định về kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào. Người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các nhà trường cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Ngoài ra, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng cần chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học. Cảnh báo kịp thời các sản phẩm, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm để nhà trường thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Sở lưu ý các trường học kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, thực phẩm được tặng miễn phí hoặc trong chương trình giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, quà tặng được các tổ chức, cá nhân thực hiện trong nhà trường và khu vực xung quanh nhà trường. Nếu có sự cố an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm cần phối hợp với ngành Y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch, các biện pháp để xử lý nhanh, có hiệu quả.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, đầu tháng 11, Sở Y tế cũng vừa có báo cáo kết quả giám sát bếp ăn bán trú trường học tại các địa phương Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, TX. Cửa Lò, TX. Hoàng Mai và thành phố Vinh. Qua đó, cho thấy, trong 44 bếp ăn bán trú trường học được giám sát thì có 22/44 cơ sở đạt (chiếm tỷ lệ 50%). 22 cơ sở còn lại đang tồn tại một số điều kiện chưa đảm bảo ATTP.

Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn đối với các bếp ăn tập thể, ngay sau khi kết thúc đợt giám sát, ngày 10/11/2022, Chi cục ATVSTP Nghệ An đã ban hành Quyết định số 177/ QĐ-ATTP thanh tra ATTP đối với cơ sở bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Theo đó, sẽ có 8 bếp ăn tập thể trường học được thanh tra trong đợt này; đồng thời Chi cục ATVSTP cũng sẽ phối hợp để kiểm tra một số căng - tin của các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn.