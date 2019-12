Nghệ An sẽ ưu tiên các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trọng điểm

Theo kế hoạch dự kiến Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020, ngoài các khách mời quan trọng là chính khách, các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài tại Việt Nam như JETRO, JICA, KCCI, KOTRA, KoCham, AmCham, EuroCham và AusCham còn có các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại khu vực phía Bắc Việt Nam.

Đó là các Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAC), Hiệp hội các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Nghệ An, các cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tại các nước Japan Desk, Korea Desk (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)...

Ký kết các thỏa thuận đầu tư tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tư liệu

Hội nghị đặc biệt chào đón đại diện các doanh nghiệp FDI đang hoạt động và tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nghệ An ưu tiên các khách hàng FDI là đối tác của Công ty TNHH VSIP Nghệ An (chủ đầu tư Dự án hạ tầng Khu công nghiệp, thương mại và đô thị VSIP Nghệ An); Công ty CP WHA Hemaraj Industries Zone I (chủ đầu tư Dự án Xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN WHA Hemaraj Nghệ An) và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (chủ đầu tư Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai) để tập trung kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp nhằm lấp đầy các khu công nghiệp đã và đang được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại.