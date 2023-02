Nghệ An tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho mùa lễ hội

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán là bắt đầu vào mùa lễ hội đầu Xuân; cùng với các cấp, ngành, lực lượng Công an Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở đã và đang đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông…

Bảo đảm an ninh, trật tự

Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay du khách đến với đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) tăng hơn nhiều so với trước. Theo thống kê, từ ngày mùng Một Tết đã có khoảng 12.000 lượt du khách, trong đó, phần lớn đến từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng.

Từ xác định lượng khách đi lễ đền đầu năm rất đông, dễ phát sinh những vấn đề liên quan đến ANTT, bởi vậy, cùng với Ban Quản lý Khu Di tích đền Ông Hoàng Mười, Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp, triển khai lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh tại khu di tích, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy, tình trạng móc túi, trộm cắp tài sản, đặc biệt, các tệ nạn như cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan không xảy ra.

Theo bà Hoàng Thị Phương Thanh - Trưởng phòng Văn hóa huyện Hưng Nguyên, Trưởng ban Quản lý Khu Di tích đền Ông Hoàng Mười, nhờ có sự phối hợp, chủ động trong mọi phương án, bởi vậy, trong dịp đầu năm mới, du khách về hành hương, chiêm bái, vãn cảnh tại Khu Di tích đền Ông Hoàng Mười được thuận lợi, an toàn.

Tương tự, lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023 diễn ra từ ngày 2-5/2 với nhiều hoạt động hấp dẫn, với hàng nghìn người tham gia cũng đã diễn ra an toàn. Ông Nguyễn Đức Nam, một người dân về với Lễ hội Đền Vua Mai cho biết, năm nay không những quy mô tổ chức hoành tráng, với nhiều hoạt động, mà công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng rất chu đáo, đặc biệt, không có tệ nạn cờ bạc, các loại hình cá cược diễn ra.

Theo thống kê, năm 2023, Nghệ An có 29 lễ hội cấp huyện và cấp tỉnh, trong đó, có 20 lễ hội diễn ra trong mùa Xuân. Bởi vậy, cùng với khâu tổ chức được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, với vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từ cuối năm 2022, Công an Nghệ An đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023). Với sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả, lực lượng Công an Nghệ An đã lập được nhiều kết quả, thành tích, chiến công nổi bật.

Riêng từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/1/2023, đã điều tra, khám phá, bắt giữ 131 vụ, 194 đối tượng phạm pháp hình sự; 118 vụ, 554 đối tượng đánh bạc, thu tiền, tài sản, có tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng về tội phạm ma túy; phát hiện, bắt giữ 216 vụ, 315 đối tượng, thu 3,5 kg hêrôin; 12.794 viên và 367,8 gam ma túy tổng hợp; 1,1 kg ma túy đá... Điển hình có những địa phương đã phá được những chuyên án lớn như Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt nhóm 6 đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh, làm rõ 24 vụ trộm két sắt, hòm công đức tại các đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, gây thiệt hại 300 triệu đồng.

Kiểm soát chặt về an toàn giao thông

Cùng với bảo đảm công tác ANTT, thực hiện kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An): Thời điểm ra Tết, khi người dân trở lại với công việc, đi lễ, tham quan du lịch,… theo đó, nhu cầu đi lại bằng xe khách tăng cao. Bởi vậy, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông nói chung, tai nạn liên quan đến xe khách nói riêng, cùng với yêu cầu các nhà xe ký cam kết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng đã chỉ đạo các đội, trạm, cùng với đó, phối hợp với công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến xe khách, như chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ…

Từ ngày 1- 31/1/2023, lực lượng CSGT đã tổ chức 2.250 ca tuần tra kiểm soát, với 10.504 lượt CBCS tham gia. Theo đó, đã lập biên bản vi phạm 3.649 trường hợp, trong đó 449 trường hợp xe khách. Cụ thể các lỗi vi phạm: Vi phạm tốc độ 45 trường hợp; nồng độ cồn 2 trường hợp; dừng đỗ, đón trả khách sai quy định 107 trường hợp; chở quá số người 27 trường hợp; các vi phạm khác 268 trường hợp (gồm chở hàng hóa trong khoang chở khách, nhân viên không đeo thẻ tên, chạy không đúng tuyến, lịch trình...).

Cùng với đó, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”, lực lượng CSGT kiên trì thực hiện các biện pháp tuyên truyền, từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với người dân. Đồng thời, tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, phương tiện, sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, trong đó, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, thời gian tới, các đội, trạm tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý.

Như vậy, với những cố gắng, nỗ lực tập trung cao độ của lực lượng Công an Nghệ An cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tin rằng sẽ góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An an toàn, thân thiện trong lòng du khách.