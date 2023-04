Nghệ An tăng cường chỉ đạo việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 2739/UBND-NC ngày 13/4/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các phương tiện thông tin, đại chúng tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Công văn số 1673-CV/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, cấp uỷ các cơ quan ban ngành cấp tỉnh trong việc gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải rà soát phát hiện và kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT; khắc phục các vấn đề tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đôn đốc các sở, ngành, địa phương bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT; giải toả vi phạm; chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, đối tượng theo quy định.

- Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các tổ tự quản tại khu dân cư; đa dạng hoá tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng nhiều hình thức phong phú trên mạng xã hội và hạ tầng số; tổ chức rà soát các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”.

- Tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các điểm bất cập về hạ tầng giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tiếp tục bổ sung trang thiết bị an toàn giao thông như biển báo, vạch kẻ đường, biển tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường; đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông giữa đường phụ ra đường chính trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu văn bản giao các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành quy định về phòng, chống tác hại rượu, bia; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các dự án công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện phục vụ thi công các dự án.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông.

- Tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp hoạt động vận tải; thực hiện đảm bảo theo quy định trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp tăng cường công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải; phối hợp với Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt đối với lái xe.

Công an tỉnh

- Chủ động đổi mới đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Quán triệt cán bộ, chiến sỹ trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp dưới mọi hình thức việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt cần phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng lợi dụng, giả mạo làm việc cho các cơ quan nhà nước, báo chí, lợi dụng mạng xã hội để tác động đến công tác xử lý của lực lượng công an...

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trọng tâm là kiểm tra, xử lý thường xuyên, quyết liệt các hành vi: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, vi phạm đi không đúng phần đường hoặc làn đường, vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định.

- Trong quá trình xử lý người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật phải gửi thông báo việc vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý để kiểm điểm xử lý theo quy định. Đồng thời gửi cơ quan Ủy ban kiểm tra và cơ quan nội vụ cùng cấp để giám sát việc xử lý công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên vi phạm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các "điểm đen", các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thống nhất ban hành văn bản chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện đến trường; học sinh, sinh viên sử dụng mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng đua xe trái phép.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí:

Tăng thời lượng, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trọng tâm là tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn nói riêng nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện và hình thành văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tự giác và gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tích cực vận động gia đình và mọi người chấp hành nghiêm các định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng rượu, bia điều khiển.

- Rà soát bổ sung nội dung “Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, đồ uống có cồn, chất kích thích” vào quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị, đề ra các biện pháp xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 tại địa phương, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, xử lý khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt và tại nút giao từ đường nhánh đi ra đường chính.

- Tổ chức cảnh giới tại vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt nơi chưa có gác chắn tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, xã tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Công an tỉnh, kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 của địa phương; tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, chở hàng hoá quá tải trọng.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, trên các hồ, đập chứa nước, vùng nước thủy nội địa để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các bến, bãi tập kết vật liệu, phương tiện, người lái phương tiện thủy không đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.