Pháp luật 10 hạng giấy phép lái xe không được thi trực tiếp mà phải thi nâng hạng từ năm 2025 Những hạng giấy phép lái xe nào không được thi trực tiếp mà phải thi nâng hạng ? Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Công Hòa (Tân Kỳ, Nghệ An).

Trả lời: Theo Khoản 3, 4, 5 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định 10 hạng giấy phép lái xe không được thi trực tiếp mà phải thi nâng hạng từ năm 2025 bao gồm: C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, cụ thể:

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng C1 hoặc lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C1 lên hạng C hoặc lên hạng D1 hoặc lên hạng D2;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng D1 hoặc lên hạng D2 hoặc lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D1 lên hạng D2 hoặc lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D2 lên hạng D;

- Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B lên hạng BE, từ hạng C1 lên hạng C1E, từ hạng C lên hạng CE, từ hạng D1 lên hạng D1E, từ hạng D2 lên hạng D2E, từ hạng D lên hạng DE.

Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe còn hiệu lực, phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe; đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.