Pháp luật Thời gian phục hồi điểm Giấy phép lái xe là bao lâu theo quy định mới nhất? Thời gian phục hồi điểm Giấy phép lái xe là bao lâu theo quy định mới nhất?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Thành Trung (Thanh Chương, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ Khoản 2, Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định như sau:

Điểm của Giấy phép lái xe

1. Điểm của Giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ Giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm Giấy phép lái xe biết.

2. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

3. Trường hợp Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có Giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có Giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Khoản 7, Điều 61 của Luật này do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Theo đó, Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Trong trường hợp, Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có Giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi 12 điểm