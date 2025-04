Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5

“

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày; trong thời gian này, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, các đoàn khách quốc tế và hiện nay Đảng, Nhà nước đang thực hiện cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Các thế lực thù địch có thể lợi dụng những sự kiện này để chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta; bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn cháy, nổ...

Để phục vụ Nhân dân nghỉ lễ, tham gia các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, tại Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 24/4/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5.