Nghệ An: Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hiện trên địa bàn Nghệ An có 3.797 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 11.405 thành viên. Kể từ khi ra mắt, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024 đến nay, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), tình trạng người dân tự chế vũ khí vẫn còn phức tạp. Với vai trò Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của bản, anh Lương Văn Phúc (SN 1989) đã không quản ngại khó khăn cùng các thành viên trong Tổ và cán bộ Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí...

Theo ông Lô Văn Long, người dân bản Xiêng Thù, do nương rẫy thường xuyên bị thú hoang phá hại nên ông góp tiền mua linh kiện về lắp ráp súng để bảo vệ mùa màng, kết hợp săn bắn. Vừa qua, sau khi được anh Phúc và Công an xã Chiêu Lưu phân tích, ông Long đã hiểu được, việc sử dụng súng không những nguy hiểm cho bản thân, xã hội mà còn vi phạm pháp luật.

“Bằng cái lý, cái tình, anh Phúc và cán bộ Công an xã đã phân tích tác hại của việc tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để chúng tôi hiểu và tự nguyện giao nộp”, ông Long cho hay.

Không chỉ dân vận khéo khi vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mà từ tháng 7/2024 đến nay, anh Phúc còn tham gia giải quyết 2 vụ việc liên quan đến ANTT, hòa giải 5 vụ mâu thuẫn giữa người dân trong bản Xiêng Thù.

Thời điểm tháng 9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4, trên địa bàn xã Chiêu Lưu xảy ra mưa to kéo dài nên một số vùng có nguy cơ bị sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Anh Phúc đã huy động các thành viên Tổ bảo vệ ANTT chốt trực, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân vùng nguy cơ bị sạt lở di dời tài sản; giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh tại các trường học...

Trung tá Vi Đắc Chí - Phó trưởng Công an xã Chiêu Lưu, cho biết: Hiện toàn xã có 11 Tổ bảo vệ ANTT ở 11 bản, với tổng số 33 thành viên. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2024, song lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an xã. Họ là những người sinh ra, lớn lên tại cơ sở nên nắm vững địa bàn, phong tục tập quán của người dân, hỗ trợ tích cực cho Công an xã giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Riêng trong quý III/2024, với sự vào cuộc tích cực của lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 134 khẩu súng tự chế.

Tại xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu), với vai trò Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn 2, ông Hồ Anh Đức (SN 1957), đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo tình hình ANTT. Cụ thể, tại địa bàn có Tỉnh lộ 537B, đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò chạy qua; có 3 trường học; có chợ là nơi tập trung buôn bán, trao đổi hàng hóa. Vì thế, bên cạnh những thuận lợi trong phát triển KT-XH, tình hình ANTT ở thôn 2, xã Quỳnh Lương luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước thực tế đó, ông Hồ Anh Đức cùng với các thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn tích cực vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng tuần, ông Phúc cùng với các thành viên trong tổ ANTT chủ động tổ chức các buổi tuần tra. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại thôn tổ chức tuyên truyền, vận động bà con tại khu vực chợ thôn 2 nằm trên Tỉnh lộ 537B cam kết không để hàng quán lấn chiếm hành lang ATGT.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện các nhóm nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp gần 1.000 tin báo, hỗ trợ Công an cấp xã giải quyết trên 500 vụ việc; tham gia thực hiện hơn 2.000 lượt buổi tuyên truyền tập trung về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; củng cố, duy trì hoạt động, ra mắt 17 loại mô hình tại 76 khu dân cư, xã, phường, thị trấn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng bảo vệ ANTT cũng đã hỗ trợ Công an cấp xã làm tốt công tác vận động, giáo dục giúp đỡ người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và phối hợp quản lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú trên địa bàn theo quy định. Hỗ trợ, tham gia 42 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; tham gia 51 vụ việc liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ; tham gia hơn 1.200 lượt tuần tra trên địa bàn cơ sở, qua đó phát hiện 102 vụ việc liên quan đến ANTT…

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Mới đây, ngày 18/10, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng này. Phong trào thi đua bắt đầu từ nay đến ngày 19/8/2025 với chủ đề “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình mới”.

Nội dung thi đua tập trung vào 7 nhóm nội dung chính, gồm: Hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác hỗ trợ Công an cấp xã phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ Công an cấp xã vận động, giáo dục, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật hiện đang cư trú tại địa bàn; hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; xây dựng, phát huy, nhân rộng những hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.