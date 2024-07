Pháp luật

Công bố 3 Danh mục thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 19/7 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Công an tỉnh Nghệ An.