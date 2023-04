Nghệ An tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến vận tải hành khách dịp lễ 30/4, 1/5

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp Lễ 30/4, 01/5, đặc biệt tăng cường công tác kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách .

Trong Văn bản số 3239/UBND-NC ngày 26/4 về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT quý II năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu:

Thường trực ban ATGT tỉnh:

- Chủ động tổ chức đoàn kiểm tra của Ban an toàn giao thông tỉnh tại một số địa phương có tai nạn giao thông tăng cao trong quý I năm 2023 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu của Liên hiệp quốc (từ ngày 12/5/2023-16/5/2023) theo kế hoạch của Uỷ ban ATGT Quốc gia.

* Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì tham mưu các văn bản liên quan đến phân công, phân cấp trong lĩnh vực quản lý giao thông; tổ chức giao thông; đảm bảo an toàn giao thông...; chỉ đạo các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách trước, trong và sau dịp Lễ 30/4, 01/5 và mùa du lịch hè năm 2023.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, đặc biệt trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 01/5 và hè năm 2023.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác có hiệu quả dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, camera gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải...; sớm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải; tăng cường quản lý điều kiện hoạt động của phương tiện vận chuyển hành khách đường thuỷ nội địa trên tuyến Lan Châu - Hòn Ngư.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT trên các tuyến đường thuộc quyền quản lý.

* Công an tỉnh:

Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trọng tâm là kiểm tra, xử lý thường xuyên, quyết liệt các hành vi vi phạm theo các nhóm chuyên đề như: “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”; “Kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm”; “Cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ”; “vi phạm tốc độ”; “Sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện”.

- Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp Lễ 30/4, 01/5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, đặc biệt tăng cường công tác kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét” khách; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển hành khách, hàng hóa trái quy định; đón, trả khách, hàng hóa không đúng nơi quy định (bến cóc); các phương tiện vi phạm: Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu, biển hiệu theo quy định (xe dù); không thực hiện đúng quy định về biển số (không chuyển đổi sang biển số nền màu vàng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải)...

- Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản về phương tiện và người tham gia giao thông, đặc biệt là các trường hợp là học sinh sinh viên có ý thức chưa tốt, thường xuyên vi phạm về trật tự ATGT để tuyên truyền giáo dục. Đồng thời thông qua các kênh truyền thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống camera giám sát giao thông... để xác định được thời gian, khung giờ, phương thức, tuyến đường và địa bàn là nơi các đối tượng thanh thiếu niên thường tổ chức đua xe trái phép, đi xe dàn hàng ngang, đánh võng lạng lách; phát hiện kịp thời các dấu hiệu tụ tập, cổ vũ, kích động, đua xe và có biện pháp tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm ngay từ đầu, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi tuyến đường, địa phương; kiến nghị các biện pháp khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

* Sở Giáo dục và Đào tạo: Có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5, nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền để nội dung tuyên truyền an toàn giao thông hấp dẫn hơn; xây dựng văn hoá giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; đưa nội dung giáo dục tuyên truyền an toàn giao thông vào chương trình sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể.

* Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và cao điểm hè 2023; Tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn.

- Phát động phong trào vận động các hộ dân tự giác phát quang cây cối, hạ chiều cao bờ rào tại các góc cua, điểm giao cắt giữa các tuyến giao thông kể cả các tuyến giao thông nông thôn, đường huyện, đường xã và các góc từ tuyến đường phụ ra đường chính; ưu tiên xây dựng bờ rào hở (có thể hiến đất lùi bờ rào) tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông quan sát và phòng tránh tai nạn giao thông tại các nút giao.

- Rà soát đề xuất phương án xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

- Đối với các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao trong quý I, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.