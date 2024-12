Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/12

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18; Nghệ An thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy 65 thủ tục hành chính ở cấp tỉnh và 11 huyện, thành phố, thị xã; Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải Nghệ An không tự ý tăng giá cước dịp Tết… là những thông tin nổi bật trên baonghean.vn ngày 27/12.