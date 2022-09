Nghệ An tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác; Cửa Lò đón hơn 2 vạn khách trong kỳ nghỉ lễ; Nhà ga, sân bay tấp nập hành khách; Xử lý 750 trường hợp vi phạm an toàn giao thông… là những thông tin nổi bật ngày 4/9.

(Baonghean.vn) - Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón và phục vụ trên 200 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.

Vừa xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Bảo Ngọc đã nhận lượng like "khủng" so với dàn đối thủ.

(Baonghean.vn) - Trước ngày khai giảng năm học mới, công tác chuẩn bị đang được các nhà trường khẩn trương triển khai. Đây cũng sẽ là lễ khai giảng được mong chờ nhất sau gần 3 năm được tổ chức thu gọn hoặc trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(Baonghean.vn) - Khái niệm “nghỉ hưu sớm” và “tự do tài chính” đang ngày càng được nhiều người nhắc đến.

(Baonghean.vn) - Trong nội dung Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ. Buổi thực binh có sự tham gia của nhiều đơn vị lực vũ trang trên địa bàn.