Thời sự Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Sáng 23/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2025.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám Công an tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 130 điểm cầu các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.



Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cấp ủy chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong thực hiện Năm an toàn giao thông 2025, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn chính quyền địa phương cấp xã thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã để vận hành đi đôi với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công an tỉnh đã tổ chức 29.099 ca tuần tra kiểm soát với 95.858 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 67.215 trường hợp; ra quyết định xử phạt 60.447 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước hơn 107,98 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.



Đặc biệt sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, từ ngày 1/3 đến ngày 14/8/2025, Công an tỉnh đã tổ chức 92 kỳ thi sát hạch cấp mới giấy phép lái xe và phục hồi giấy phép lái xe cho 33.534 học viên (là một trong những địa phương tổ chức nhiều kỳ sát hạch nhất cả nước). Đồng thời, đơn vị đã tham mưu bố trí 19 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại 19 Công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án trọng điểm. UBND tỉnh hoàn tất thủ tục chuyển giao tiếp nhận mới 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài hơn 571 km từ Trung ương về địa phương quản lý, nâng tổng số tuyến quốc lộ hiện tỉnh đang quản lý là 13 tuyến với tổng chiều dài hơn 1.474km.

Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Từ ngày 15/12/2024 đến 14/9/2025, toàn tỉnh xảy ra 270 vụ, làm chết 198 người, bị thương 153 người. So với cùng kỳ năm 2024: giảm 46 vụ (14,6%), giảm 14 người chết (6,6%), giảm 11 người bị thương (6,7%).

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu tại hội nghị.



Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2025; phân tích những vấn đề, nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông những tháng cuối năm 2025.



Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2025.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT những tháng cuối năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho mọi người dân.



Đồng thời, các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt, toàn diện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông; Tăng cường công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.



Cùng đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường đã được phân cấp quản lý; chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị hư hỏng do các đợt mưa lũ gây ra. Huy động lực lượng ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quản lý...