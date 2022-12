Nghệ An: Tăng cường phối hợp các hoạt động phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao.

Sáng 23/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Tỉnh đoàn.

Từ năm 2021-2023, được sự quan tâm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý dự án phòng, chống đuối nước Trung ương, tỉnh Nghệ An là 1 trong 12 tỉnh, thành được hỗ trợ triển khai dự án tại 12 xã thuộc 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2022, mặc dù nội dung kế hoạch hoạt động dự án so với dự kiến ban đầu có nhiều thay đổi (do phía nhà tài trợ điều chỉnh), thời gian triển khai dự án trên địa bàn tỉnh ngắn, thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều, ảnh hưởng đến lịch trình thời gian dạy bơi cho trẻ, tiến độ triển khai dự án tại địa phương đã hoàn thành được 100%, đảm bảo chất lượng, số lượng đề ra.

Cụ thể, đã tổ chức 70 lớp dạy bơi với hơn 1.400 trẻ đạt 100% theo kế hoạch đề ra; tổ chức tập huấn trực tiếp nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng cho 1.800 đối tượng là giáo viên mầm non, cán bộ xã, đại diện cha, mẹ, ông, bà thuộc gia đình trẻ em dưới 15 tuổi; tổ chức 48 lớp tập huấn, dạy kỹ năng, an toàn trong môi trường nước cho 2.400 trẻ em dưới 15 tuổi tại các xã dự án...

Tuy nhiên, mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Cụ thể, tính đến ngày 20/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ/48 em bị tử vong đuối nước trẻ em, giảm 22% các vụ đuối nước, giảm gần 10% số trẻ tử vong do đuối nước so với năm 2021 (49 vụ/52 trẻ em tử vong).

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và thể thao, Tỉnh đoàn tích cực triển khai các hoạt động nhằm phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh nói chung, các huyện, xã dự án nói riêng, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý học sinh trong dịp hè, phối hợp tuyên truyền, cải tạo môi trường để phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, quan tâm bố trí kinh phí hàng năm đã tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống đuối nước cho giáo viên và học sinh theo từng cấp học; tổ chức các giải bơi cho học sinh, từ đó, nâng cao chất lượng phong trào bơi trong trường học; huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng các bể bơi trong các trường học.

Các địa phương triển khai dự án rà soát, cải tạo các điểm có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em để thực hiện cắm biển cấm, biển báo, lắp nắp cống; tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện nói chung và các xã dự án nói riêng đặc biệt là dịp hè, mưa, lũ...