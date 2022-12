Nghệ An: Tăng cường phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cung ứng máu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ nguồn máu tiếp nhận, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã thực hiện chiết xuất, cung ứng 60.355 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 40 đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong năm 2022, công tác chỉ đạo, tổ chức hiến máu tình nguyện ở Nghệ An được tiến hành nghiêm túc, khoa học nên các đợt tiếp nhận máu ngày càng đạt hiệu quả cao. Đến nay, công tác hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh: Số lượng máu tiếp nhận tăng dần trong các năm; mở rộng cả về đối tượng và địa lý hiến máu; tăng tỷ lệ hiến máu thể tích 350 ml; tỷ lệ hiến máu tình nguyện và nhắc lại tăng…

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Nghệ An đã vận động và tiếp nhận được 33.506 đơn vị máu. Từ nguồn máu tiếp nhận, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã thực hiện chiết xuất, cung ứng 60.355 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 40 đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (trong đó có 4 đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh); đảm bảo cơ bản nhu cầu máu, chế phẩm máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những thành quả, công tác vận động hiến máu và cung ứng máu ở Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, đó là: Một số địa phương chưa có sự sát sao chỉ đạo trong công tác hiến máu; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, sự chủ động về số lượng người đăng ký và tham gia hiến máu ở cơ sở; kinh phí hoạt động còn nhiều hạn chế gây khó khăn trong tiếp nhận; sự mất cân bằng trong nhóm máu gây nhiều khó khăn trong việc điều tiết máu, chế phẩm máu; còn có tình trạng “no dồn, đói góp” do kế hoạch hiến máu bố trí chưa hợp lý; cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu dự trữ để điều tiết máu, chế phẩm máu.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân tăng cường hiến máu, cũng như bàn các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong năm 2023. Cụ thể là: Tiếp nhận máu đạt 37.000 đơn vị/năm; tăng tỷ lệ tiếp nhận thể tích 350 ml vượt 60%; tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại vượt 60%; vận động tối thiểu 1,1% dân số tham gia hiến máu tình nguyện/năm.

Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần tổ chức các sự kiện hiến máu hiệu quả, ấn tượng; cần xây dựng các chương trình hiến máu quy mô vừa và nhỏ, tổ chức hiến máu tại các cụm xã/phường nhằm nâng cao đối tượng hiến máu, tránh ùn tắc, giảm thời gian chờ đợi khi người dân đến hiến máu; thực hiện tiếp nhận các nhóm máu hợp lý tránh hiện tượng thừa, thiếu nhóm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hiến máu tình nguyện, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu; phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ hiến máu, hiến tiểu cầu đáp ứng được trong cấp cứu; tổ chức hiệu quả điểm hiến máu cố định; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận máu tại các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh./.