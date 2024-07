Pháp luật

Nghệ An tăng cường phòng chống nhập cảnh, cư trú trái phép

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hình thành các khu công nghiệp, phát triển du lịch. Do vậy, số lượng người nước ngoài đến địa bàn tỉnh ngày càng đông với nhiều mục đích (đầu tư, hợp tác, lao động, du lịch, học tập, thăm thân, khám chữa bệnh...). Tuy nhiên, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Nghệ An cũng có chiều hướng tăng, tiềm ẩn nhiều hệ luỵ.