Nghệ An tăng cường quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, hiệu quả

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Sáng 20/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 (Cuộc vận động 50).

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An.