Sức khỏe Nghệ An tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia Nghệ An đề ra mục tiêu, đến năm 2030, 95% người dân trưởng thành trên địa bàn được truyền thông về tác hại của rượu, bia và các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 5/3/2025 Triển khai Đề án “Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc ban hành kế hoạch triển khai nhằm tăng cường công tác truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại do sử dụng rượu, bia của cộng đồng; tạo sự chuyển biến, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc rượu bia tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, 95% người dân trưởng thành trên địa bàn tỉnh được truyền thông về tác hại của rượu, bia và các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; 100% người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh được truyền thông, phổ biến quy định của pháp luật về việc không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông; 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của học sinh, sinh viên.

95% cơ sở kinh doanh rượu, bia và 90% hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh được truyền thông, hướng dẫn các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định pháp luật khác có liên quan... 90% đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông trong tỉnh đăng tải, phát thanh tin, bài về phòng, chống tác hại của rượu, bia hàng tháng; 90% phóng viên, người tham gia hoạt động thông tin cơ sở được tập huấn, cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các hành vi bị cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: Internet

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quán triệt, tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia đến mọi người, mọi nhà; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Xây dựng tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công quản lý; thực hiện hiệu quả các giải pháp liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phân công Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức có liên quan./.