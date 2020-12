Nghệ An: Tăng trưởng năm 2020 ước đạt 4,45%

Sáng 8/12, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương;…

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TĂNG 4,45%

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt khoảng 84.625 tỷ đồng, tăng 4,45%, đứng trong nhóm 19/58 địa phương tăng trưởng dương và đứng thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng. Đặc biệt, khu vực nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, đạt 5,06%.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: Thành Duy Ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt khoảng hơn 15.991 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 78.847 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá; thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Một góc Nhà máy BSE thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu Tính đến hết tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đầu tư) cho 75 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 7.798 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 26 dự án (tăng hơn 7.173 tỷ đồng).



Các khu công nghiệp VSIP, WHA đã tích cực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.716 doanh nghiệp, tăng 4,44% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký 14.260,9 tỷ đồng, bằng 94,7% cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 568 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, để đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng của các cấp, các ngành, điều quan trọng nhất là từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp giữa HĐND, UBND tỉnh đã tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, trong đó, cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư có sự chuyển biến.



Về nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá bối cảnh chung sẽ còn rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên đã xem xét, cân nhắc kỹ và đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%.

Để đạt được mục tiêu trên phải hết sức nỗ lực, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung, đồng hành cùng với tỉnh. Về phía UBND tỉnh sẽ tập trung để thực hiện các công việc liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành. Trong đó, một mặt tỉnh sẽ rà soát, thu hồi các dự án nhà đầu tư đăng ký nhưng chưa triển khai, để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực; mặt khác, sẽ tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy Trong bối cảnh tỉnh không có nhiều ưu đãi hơn so với các địa phương khác trong thu hút đầu tư, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, quan điểm của UBND tỉnh phải thay đổi cách tiếp cận, thay đổi tư duy từ việc chờ đợi nhà đầu tư sang chủ động tiếp cận, đồng hành với nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu, đến triển khai, thực hiện và cả sau khi dự án đi vào hoạt động.



Trên quan điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương đồng hành với tỉnh trong công tác thu hút đầu tư để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu về kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, thông qua thu hút các dự án đầu tư thực chất vào địa bàn tỉnh.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh bối cảnh rất khó khăn của năm 2020 nhưng tỉnh không nao núng, không lúng túng trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nhận định đánh giá là tỉnh đã hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra năm 2020 trong bối cảnh hết sức khó khăn. Nguyên nhân quan trọng là nhờ sự thống nhất, đoàn kết, phối hợp, cộng sự, chia sẻ, hợp tác và có nhiều đổi mới trong điều hành, lãnh đạo. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải cố gắng duy trì tinh thần này sang năm 2021 và cả những năm tiếp theo.

Bày tỏ sự thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý các địa phương, ngành triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Duy

Ngay từ bây giờ, các ngành, các địa phương phải hết sức chủ động để chuẩn bị, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, nghị quyết liên quan đến Chương trình hành động với quan điểm phải thực hiện sớm, đồng bộ, gắn liền với nguồn lực.



Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung cao độ cho bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo an ninh, trật tự và tổ chức các phong trào thi đua để chào mừng ngày bầu cử.

Mặt khác, toàn tỉnh không chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung; đặc biệt lúc nào cũng phải sẵn sàng với tâm thế chủ động ứng phó với dịch Covid -19.

Bên cạnh đó, tỉnh, các địa phương cấp huyện cần chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, vì tại kỳ họp này sẽ rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách. Quan điểm là chính sách phải có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, gắn với nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế.

Đồng thời, tại kỳ họp này cần thảo luận thống nhất kế hoạch đầu tư công của cả giai đoạn 2021 -2025 với quan điểm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; đầu tư công phải tạo động lực, có tính lan tỏa, thúc đẩy cho sự phát triển, đặc biệt, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công không được để doanh nghiệp thao túng.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương Mặt khác, có kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư hiệu quả, chú ý đến các nhà đầu tư chiến lược; gắn với cải thiện môi trường đầu tư và cải cách thủ tục hành chính với quan điểm là phải thực hiện đúng, nhanh cho nhà đầu tư.



Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid -19 vẫn còn tiếp tục, do đó, các cấp, các ngành cần phải tiếp tục tập trung chăm lo cho văn hóa - xã hội; trước mắt cần chuẩn bị để chăm lo tốt cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội… vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới; tiếp tục đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trước những tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng tăng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay trong năm 2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình cụ thể phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là sạt lở đất. Ban Thường vụ sẽ ban hành kết luận hoặc chỉ thị về nội dung này.