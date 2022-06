Nghệ An: Tập huấn nhận diện các hình thức bán hàng đa cấp bất chính

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu ở 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật bán hàng đa cấp và nhận diện các hình thức bán hàng đa cấp bất chính.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động với hơn 30.000 người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương. Cơ bản các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều diễn biến phức tạp do một số doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo hình thức bán hàng đa cấp biến tướng, lợi dụng lòng tin để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia để trục lợi, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước, dân số 3,3 triệu người đứng thứ tư cả nước. Với địa hình đặc thù 70% là núi đồi, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức người dân còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để công tác tuyên truyền pháp luật về bán hàng đa cấp có hiệu quả cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và của cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Sở Công Thương phổ biến một số vấn đề về quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn; Hàng hoá nào không được kinh doanh theo phương thức đa cấp; Điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp; Quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác; Cảnh báo kinh doanh tiền điện tử (tiền ảo), Hoạt động tài chính theo mô hình đa cấp...

Đại diện Công an tỉnh cũng đã trao đổi chuyên đề về nhận diện đa cấp biến tướng và xử lý hành vi vi phạm; một số cảnh báo đối với người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo môi trường hoạt động cho các đơn vị kinh doanh đa cấp hợp pháp; ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm của hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, có biểu hiện tiêu cực, gây thiệt hại về tài sản của người dân.